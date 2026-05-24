Ordu’da otopark yangını: 3 araçta hasar oluştu

Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki diğer araçlara ve binaya sıçramaması olması muhtemel bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle otoparkta bulunan 3 araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



