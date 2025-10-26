HABER

Ordu’da traktör devrildi: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Doğancı (26), traktörüyle bahçe içerisindeki stabilize yolda odun çektiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden Doğancı’nın kullandığı traktör devrilerek yaklaşık 300 metre yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Alican Doğancı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ordu
