Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama

Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 86 gram sentetik kannabinoid ve 0,18 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ordu
