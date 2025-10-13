HABER

Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cemal Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şahin için Güneyce Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Şahin'in cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Vali Erol ve beraberindekiler Şahin'in yakınlarına taziyelerini iletti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ordu
