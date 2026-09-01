Ordu Hava Durumu! 01 Eylül Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu hava durumu, 1 Eylül 2026 tarihinde oldukça değişken. Bugün şehirde hava kapalı ve yağışlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Günlük yaşamı etkileyen nem oranı dikkate değer. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık düşük. Gün ortasında sıcaklık biraz artış gösteriyor. Ancak hafif bir rüzgâr soğuk hissettiriyor. Bugünkü hava hakkında bir şemsiye bulundurmak önemli. Çünkü gün içinde beklenmedik yağışlar olabilir.

Ordu’da yaz aylarının sonlarına gelinirken bu tür hava koşulları doğal. Yerel halk ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Havanın sıcak ya da soğuk olması kadar nem oranı da önemli. Nem yükseldiğinde hissedilen sıcaklık artıyor. Dışarıda uzun süre duracak olanların doğru kıyafet seçmesi rahatlık açısından önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bahar tadında. 2 Eylül ve sonrası için sıcaklık 20-25 derece civarında olacak. Ancak ani yağışlar sıcaklığı hissetmeyi etkileyebilir. Gün içinde zaman zaman güneşli saatler görebiliriz. Fakat ani bir değişiklik yaşamamak için dikkatli olmakta fayda var. Hafif rüzgâr deniz kenarında serinlik sağlıyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek.

Dışarıda vakit geçirecek olanların rahat giyinmesi gerekebilir. Aniden bastıran yağışlara karşı önlem almak önemli. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda olacakların ceket alması akıllıca. Hava durumuna hazırlıklı olmak, doğa yürüyüşü yapanlar ve sıcak bir gün geçirenler için rahatlık sağlar.

Ordu’da 1 Eylül 2026 hava durumu, yazın son demlerini ve değişken yapıyı gösteriyor. Doğanın güzelliklerini yaşarken uygun giysi almak önemli. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalısınız. Ordu’nun bu güzel dönemini değerlendirmek için hava durumu takibini ihmal etmeyin.