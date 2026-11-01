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Ordu Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Kasım 2026 Pazar günkü hava durumu, kıyı kesimlerinde yaşayanlar için dikkat çekici bir gelişme sunuyor. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek, sabah saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak. Öğleye doğru beklenen yağmur, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Yürüyüş veya piknik planlayanlar, şemsiye yanlarında bulundurmalı. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, gün boyunca konfor sağlamak açısından önemli.

Ordu Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 1 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu dikkat çekici. Kıyı kesimlerinde yaşayanlar için bu durum daha da önemli. Öngörülen sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava ılıman bir gün sunarken, sabah saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak. Öğleye doğru yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle halkın hazırlıklı olması gerekiyor. Havanın kapalı ve serin kalması, dışarıda yapılacak aktiviteleri etkileyecek gibi görünüyor.

Bugün gideceğiniz yerler açık hava ve kapalı alanlar arasında değişiklik göstermeli. Yürüyüş, piknik veya spor yapmayı planlıyorsanız, şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurmak akıllıca olacaktır. Ordu'nun doğal güzellikleri, bulutların arasından sızan güneş ışıklarıyla muhteşem bir çeşitlilik sunar. Hava durumu nedeniyle dışarı çıkmaktan çekinmeyin. Plajlar veya yeşil alanlar, bu hava koşularında bile keyifli olabilir.

İlerleyen günlerde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Ortalama yağış miktarının da artması tahmin ediliyor. Ara sıra gelebilecek kısa süreli yağışlar, yerel hava koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle Ordu'da hava durumunu güncel takip etmek yararlı olacaktır. Günün erken ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik, kalın giyinmeyi gerektirebilir.

Hava şartları için alınabilecek önlemler konfor açısından önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar ya da giysiler tercih edilebilir. Serin saatlerde dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda rahat hissetmenize yardımcı olur. Ordu hava durumu kıyı bölgesi için esintili geçecek. Bu durumda rüzgarı göz önünde bulundurmakta fayda var. Çocuklar ve yaşlılar için dışarıda geçirilen sürelerin kısıtlanması sağlık açısından daha güvenli olacaktır.

Ordu'daki hava durumu doğanın çeşitliliğini deneyimlemek için bir fırsat sunar. Değişken hava koşullarını göz önünde bulundurarak önlemler almak önemlidir. Planlarınızı bu duruma göre yapmak, günlük yaşamınızı daha konforlu kılar. Bu Pazar 20 derece civarında bir ısının tadını çıkarabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günleri için de hazırlıklı olmayı unutmayın.

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hava durumu Ordu
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