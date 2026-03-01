HABER

Ordu Hava Durumu! 01 Mart Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında, gece ise 1-2 dereceye düşecek. Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle kat kat giyinmek önem kazanıyor. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Dikkatli olmak ve bol su içmek sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor.

Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 6 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuk havadan korunmak önemlidir. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek de fayda sağlar. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta yarar vardır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Pazartesi günü, 2 Mart 2026'da hava bulutlu ve az güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece düzeyinde. Gece ise sıcaklık 1 - 2 derece civarında kalacak. Salı günü, 3 Mart 2026'da hava yine bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 10 - 11 derece arasında. Gece 2 - 3 dereceye düşecek. Bu süreçte hava sıcaklıklarının düşük kalması muhtemel. Ayrıca nem oranı yüksek olacak. Uygun giyim ve sağlık önlemleri almak önemli bir konudur.

hava durumu Ordu
