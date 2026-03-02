Ordu Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu, bulutlarla kaplı. Güneş ışıkları ara ara gözükebilir. Sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. Gün boyunca, hava sıcaklıkları 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bu durum, Ordu'da serin ve hafif bulutlu bir hava göstergesi.

Gelecek günlerde Ordu'da hava durumu artan bulutlarla sürecek. Sıcaklık 11 derece civarında olacaktır. Çarşamba günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Perşembe günü ise sıcaklık 1 ile 8 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde Ordu'da hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek soğuktan korunmanızı sağlar. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Planlarınızda hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem taşır.