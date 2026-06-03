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Ordu Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Haziran 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde değerler 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca genel olarak güneşli beklenen havada, yerel olarak hafif yağışlar görülecek. Rüzgarın hızı saatte 4-10 kilometre olacaktır. Ayrıca gelecek günlerde de sıcaklıklar 13-26 derece arasında değişecek, hafif yağışlar görülebilir.

Ordu Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Öğle ve akşam saatlerinde ise 19 - 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Ancak öğle saatlerinde yerel olarak hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 4 - 10 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde Ordu'daki hava durumu da farklılık gösterecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 16 - 25 derece arasında olacak. 5 Haziran Cuma günü ise 15 - 26 derece bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 13 - 24 derece arasında değişecek. Perşembe günü hafif yağışlar görülecek. Cuma ve Cumartesi günleri genellikle güneşli bir hava bekleniyor.

Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde beklenen hafif yağışlar için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeye çalışılmalıdır. Böylece Ordu'daki hava koşullarına uygun önlemler alarak daha konforlu bir gün geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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