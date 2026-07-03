Ordu Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Hava durumu 3 Temmuz 2026 Cuma günü Ordu'da keyifli. Ortalama sıcaklıklar 20 - 22 derece aralığında. Hava çoğunlukla güneşli. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat arasında değişiyor. Nem oranı ise %50 - %60 seviyelerinde. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu ılıman kalacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 20 - 22 derecede olacak. Hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 17 - 19 derece arasında değişecek. Hava ise çok bulutlu görünüyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 14 - 16 derece aralığında kalacak. Hava yine çok bulutlu olacak.

Bu dönemde Pazar ve Pazartesi günleri sıcaklıklar daha serin olacak. Bulutlu hava etkinlikleri etkileyebilir. Açık hava etkinliği planlayanlar uygun kıyafetler bulundurmalı. Hava koşullarının değişken olduğunu unutmamak gerekiyor. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda yarar bulunuyor.

Genel olarak Ordu'da bu hafta hava durumu ılıman olacak. Keyifli bir dönemdesiniz. Açık hava etkinlikleri için uygun zamanları değerlendirin.