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Ordu Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Ekim 2026 Pazar günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Karadeniz ikliminin etkileri hissediliyor. Sabah hafif serin, öğle saatleri ise güneşli ve hoş geçiyor. Ancak ani hava değişimleri ve rüzgarlar dikkat gerektiriyor. Açıkan havada piknik veya yürüyüş için ideal bir gün; fakat yanınızda şemsiye ve uygun giysiler bulundurmanız öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek.

Ordu Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 4 Ekim 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Kıyı şehrinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatleri ise hoş bir atmosfer sunuyor. Güneş sıkça görünüyor. Ancak bulutlar da hava durumuna dahil oluyor. Bu da bölgenin nemli doğasına uygun bir iklim sağlıyor. Ordu'da hava "hoş ve ılımlı" olarak tanımlanabilir.

Yaz aylarının sıcak günleri geride kalıyor. Sonbahar kendini hissettiriyor. Açık havada vakit geçirme planı yapanlar için hafif rüzgarlı, güneşli bir gün ideal. Yürüyüş veya piknik için en uygun zamanlardan biri. Ancak hava durumunun zaman zaman değişebileceği akılda tutulmalı. Özellikle kıyıda, denizden gelen rüzgarlar ani değişiklikler gösterebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Ordu halkını memnun edecek gibi görünüyor. Sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor. Ancak bazı günlerde kısa süreli yağışlar olabileceği de belirtiliyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmakta fayda var.

Açık havada geçireceğiniz zamanlarda bazı önlemler almak önemlidir. Eşyalarınızı yanınıza alıp almadığınızı kontrol etmelisiniz. Ani bir yağış durumunda ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Rüzgarlı havalarda terlemenin artabileceğini düşünerek, hafif giysilerin yanında kalın giysiler de almak iyi bir fikir. Ordu'nun kıyı kesimlerinde hava şartları hızla değişebilir. Birden fazla hava durumu değişikliğine hazırlıklı olmak gereklidir.

4 Ekim 2026'da Ordu'da ılıman ve keyifli bir hava hakim. Doğanın tadını çıkarırken, ilerleyen günlerdeki hava durumunu göz önünde bulundurmak keyfinizi artıracaktır. Ordu'da her hava koşulu, kendine has bir güzellik sunar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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