Ordu Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, yağışlı koşulları gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. Bu nedenle, Ordu'daki hava, yağışlı ve serin bir gün şeklinde özetlenebilir.

5 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü bulutların arasından güneş çıkması bekleniyor. 7 Nisan Salı günü ise tamamen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 5 Nisan'da 6 ile 13 derece arasında farklılık gösterecek. 6 Nisan'da 4 ile 12 derece, 7 Nisan'da ise 7 ile 15 derece olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkmak için su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini aklınızda bulundurun. Yanınıza bir mont veya hırka almanız faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Ordu'da önümüzdeki günlerdeki hava durumu, serin koşullardan güneşli ve ılıman güne geçişi işaret ediyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.