Ordu Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Bugün 4 Şubat 2026 Çarşamba. Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gün boyunca yağışlı koşullar etkili olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymeniz faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 dereceye yükselecek. Cuma günü sıcaklık 15 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Hava koşulları daha stabil olacak. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

Hava koşullarına bağlı olarak trafikte dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde yol koşullarına uygun hızda seyretmelisiniz. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmanızda fayda var.