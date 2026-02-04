HABER

Ordu Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Şubat 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde sıcaklık 6 derece civarında seyrederken, gün boyunca yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Gelecek günlerde, perşembe ve cuma sıcaklıkların sırasıyla 12 ve 15 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Seray Yalçın

Bugün 4 Şubat 2026 Çarşamba. Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gün boyunca yağışlı koşullar etkili olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymeniz faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 dereceye yükselecek. Cuma günü sıcaklık 15 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Hava koşulları daha stabil olacak. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

Hava koşullarına bağlı olarak trafikte dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde yol koşullarına uygun hızda seyretmelisiniz. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmanızda fayda var.

hava durumu Ordu
