Ordu Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Ocak Pazartesi 2026'da hava durumu, ılıman ve keyifli geçecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu gökyüzü, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunacak. İlerleyen günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarıda vakit geçirmek, Ordu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat olacaktır.

Devrim Karadağ

Ordu'da 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu ılıman ve keyifli geçecek. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için uygun bir gün olacak. Gün boyunca hava, artan bulutlarla birlikte 16 dereceye kadar ısınacak. En düşük sıcaklık ise 7 derece civarında olacak. Bugünkü hava durumu, rahatlatıcı bir ortam sunuyor.

Ordu'da hava nasıl? Parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Ilıman sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için ideal koşullar yaratıyor. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 ile 12 derece arasında kalacak. Bu sıcaklık, yürüyüş yapmak veya dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 6 Ocak Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 ile 10 derece arasında seyredecek. Genel olarak hava koşulları ılıman ve açık geçecek.

Bu güzel havadan faydalanmak için etkinliklerinizi planlayın. Güneş ışığından yararlanın. Hafif bir mont veya ceketle dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Hava koşullarının değişken olabileceğini aklınızda bulundurun. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, konforlu kalmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Ordu'da 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu uygun. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek Ordu'nun doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir zaman.

hava durumu Ordu
