Ordu Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Yer yer sağanakların olacağı öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Gece ise 16 - 17 derece arasında seyredecek. Bu durum, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratacak.

Bugünkü hava durumu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı hazırlıkları gerektiriyor. Yer yer sağanaklar beklendiği için yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez bir ceket de iyi bir tercih olabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilen giysiler giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu benzer koşulların süreceğini gösteriyor. 6 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Ayrıca hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 23 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar devam edecek. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Ordu'da hava durumu yer yer sağanaklar ve 16 - 22 derece sıcaklıkla geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu takip etmeniz önemlidir. Gerekli hazırlıklar, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.