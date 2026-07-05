HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla 16-22 derece arasında değişecek. Karadeniz ikliminin etkisiyle nem oranı yüksek olacak. Açık havada zaman geçireceklerin şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu takip ederek etkinlik planlarınızı buna göre düzenlemek, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Yer yer sağanakların olacağı öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Gece ise 16 - 17 derece arasında seyredecek. Bu durum, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratacak.

Bugünkü hava durumu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı hazırlıkları gerektiriyor. Yer yer sağanaklar beklendiği için yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez bir ceket de iyi bir tercih olabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilen giysiler giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu benzer koşulların süreceğini gösteriyor. 6 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Ayrıca hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 23 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar devam edecek. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Ordu'da hava durumu yer yer sağanaklar ve 16 - 22 derece sıcaklıkla geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu takip etmeniz önemlidir. Gerekli hazırlıklar, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.