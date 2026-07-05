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Yer: Hatay! Koku ihbarına giden ekipler ağaçta asılı ceset buldu

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Melih Kadir Yılmaz

Kan donduran olayın adresi Hatay oldu. Ağaçlık alandan gelen koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kontrol için bölgeye giden ekipler ağaca asılı erkek cesedi buldu. Şahsın kimliği yapılacak otopsi sonrası belli olacak. İşte detaylar...

Olay, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde yaşandı. Ağaçlık alandan gelen kokuyu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yer: Hatay! Koku ihbarına giden ekipler ağaçta asılı ceset buldu 1

AĞACA ASILI CESET BULUNDU

Bölgede yapılan kontrollerde incir ağacına asılı halde erkek şahıs cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yer: Hatay! Koku ihbarına giden ekipler ağaçta asılı ceset buldu 2

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından şahsın cesedi asılı olduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Cansız beden, cenaze aracıyla otopsi için kaldırıldı.

Yer: Hatay! Koku ihbarına giden ekipler ağaçta asılı ceset buldu 3

Şahsın orta yaşlarda olduğu belirlenirken, kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay ceset
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