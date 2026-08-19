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Yargıtay'dan emeklileri ilgilendiren karar: Faizde 3 ay detayı

Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıklarında faiz hesabına ilişkin kritik kararı verdi. Faiz başlangıcında SGK’ya tanınan 3 aylık yasal süre esas alınacak.

Yargıtay'dan emeklileri ilgilendiren karar: Faizde 3 ay detayı
Sariye Nur Dönmez

Yargıtay, emekli aylığının geç bağlanması nedeniyle faiz talebinde bulunan milyonlarca emekli ve emekli adayını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, geriye dönük ödenecek emekli aylıklarında faizin hangi tarihten itibaren hesaplanacağına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu.

Karara göre, emekli aylığının geç bağlanması durumunda faiz hakkı doğabilse de hesaplama, sigortalının emekliliğe hak kazandığı tarihten itibaren başlamayacak.

Faiz başlangıcında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tahsis işlemlerini tamamlaması için tanınan üç aylık yasal süre dikkate alınacak.

EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Davaya konu olayda bir sigortalı, 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini istedi.

Sigortalı ayrıca ödenmeyen aylıkların, tarihinden itibaren bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK‘dan tahsis edilmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi ise davacının 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verdi. Mahkeme, 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında eksik ödenen aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Yargıtay dan emeklileri ilgilendiren karar: Faizde 3 ay detayı 1

SGK‘NIN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesinin kararının ardından SGK dosyayı istinafa taşıdı. Kurumun başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedildi.

Dosyanın Yargıtay'a taşınması üzerine inceleme yapan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve hesaplama yönünden bozdu.

Yargıtay dan emeklileri ilgilendiren karar: Faizde 3 ay detayı 2

Cumhuriyet'te yer verilen habere göre, Yargıtay, yerel mahkemenin SGK birimlerinden sigortalının net aylık miktarına ilişkin resmi bilgi ve görüş almadan doğrudan bilirkişi raporuna başvurmasını usule aykırı buldu.

Yüksek mahkeme ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığını belirterek eksik ödemenin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında değerlendirilmesi gerektiğine hükümetti.

FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞİYOR

Kararın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise geç bağlanan emekli aylıklarında faizin hangi tarihten itibaren işletilceğine ilişkin değerlendirme oldu. Yargıtay, ilgili mevzuat kapsamında SGK‘ya tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süre tanındığına dikkat çekti.

Buna göre emekli aylığının geç bağlanması nedeniyle faiz hakkı doğması halinde faiz sigortalının emekliliğe hak kazandığı ilk tarihten itibaren hesaplanacak.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin değerlendirmesine göre faiz başlangıç tarihinin belirlenmesinde SGK’ya tanınan üç aylık yasal sürenin sona erdiği tarih esas alınacak.

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sgk emekli
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