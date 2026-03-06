HABER

Ordu Hava Durumu! 06 Mart Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 Mart 2026 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı başlayacak ve öğleden sonra bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 dereceye, gece ise 1 dereceye düşecek. 7 Mart Cumartesi günü kar ve yağmur karışımı beklentisi var. 8 Mart Pazar günü ise hafif kar sağanağı görülecek. Soğuk ve karla karışık yağışlı hava koşullarına karşı kalın giysilerle hazırlıklı olunması öneriliyor. Dikkatli olunması gereken durumlar arasında ıslak zeminler ve dikkatli araç kullanımı yer alıyor.

Simay Özmen

Ordu'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Öğleden sonra bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında ölçülecek. Ordu'da bugünkü hava durumu hafif yağışlı ve serin bir atmosfer sunuyor.

7 Mart Cumartesi günü hava durumu kar ve yağmur karışımı olacak. 8 Mart Pazar günü hafif kar sağanağı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 4 ile 3 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 0 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında kalacak. Bu nedenle Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı bir atmosfer sunuyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürmek önemlidir. Ayrıca ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güncel hava durumu raporları takip edilmesi yararlı olacaktır.

