Ordu Hava Durumu! 08 Mart Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu şekilde başlayacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın biraz üzerinde olacak. Hissedilen sıcaklık daha da düşük hissedilecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 3 derece civarına ulaşacak. Ancak hissedilen sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşerek 0 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık -3 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise -7 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 16 km/saat hızla güney yönünden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 2 km/saat'e düşerek güneybatı yönünden esecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hızı sırasıyla 4 km/saat ve 11 km/saat'e çıkacak. Rüzgar doğu ve güney yönlerinden esecek. Bu koşullar altında Ordu'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Ordu'da daha ılıman koşullar hakim olacak. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 6 derece civarına yükselebilir. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında olacak. 10 Mart Salı günü hava sıcaklığı 8 derece civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında hissedilecek. 11 Mart Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 11 derece civarına çıkacak. Hissedilen sıcaklık bu tarihte de 5 derece civarında olacak. Bu günlerde hava koşullarının daha ılıman ve bulutlu olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemli. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini dikkate almalıyız. Açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önerilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha ılıman hale gelmesiyle birlikte, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.