Ordu Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava açık olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %59 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

9 Temmuz Perşembe günü hava tamamen açık olacak. Sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 3 km/s civarında kalacak. Nem oranı %53 seviyelerine düşecek. 10 Temmuz Cuma günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 km/s civarını koruyacak. Nem oranı %64 seviyelerine çıkacak. Bu hava durumu da açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu güzel havayı değerlendirmek önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Hafif kıyafetler seçmekte fayda var. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Rüzgar hafif olacağı için etkisini hissetmeyeceksiniz. Rahat bir gün geçirmek için bu fırsatı değerlendirmek mantıklıdır.