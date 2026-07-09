Ordu Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 16 - 20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif, 3 - 5 km/saat hızında esecek. Rüzgarın doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %50 - %60 civarında olacak.

Ordu'da hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece, gece ise 16 - 20 derece olacak. Rüzgar 3 - 5 km/saat hızında esecek. Doğu yönünden hafif esen rüzgar, gün boyunca devam edecek. Nem oranı ise %50 - %60 olacak.

10 Temmuz Cuma günü hava durumu değişecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26 - 27 derece olacak. Gece ise bu sıcaklık 18 - 21 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, 3 - 5 km/saat hızında kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %70 civarında olacak.

Cumartesi ve Pazar günleri de sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 - 24 derece arasında kalacak. Gece ise 16 - 21 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine hafif, 3 - 5 km/saat hızında esecek. Kuzeydoğu yönünde esecek rüzgar ile birlikte nem oranı %60 - %80 arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirirken kaymamak için dikkatli olunmalı. Rüzgarlı günlerde ise şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız.

Ordu'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 28 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları görülecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak, dışarıda güvende kalabilirsiniz.