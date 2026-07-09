HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 28 - 29 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece ise 16 - 20 dereceye düşecek. Hafif rüzgarın doğu yönünden eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %50 - %60 aralığında kalacak. Ancak, 10 Temmuz Cuma günü hava şartlarının değişmesi ve yağışlı günlerin başlaması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hava koşullarına dikkat etmeli.

Ordu Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 16 - 20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif, 3 - 5 km/saat hızında esecek. Rüzgarın doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %50 - %60 civarında olacak.

Ordu'da hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece, gece ise 16 - 20 derece olacak. Rüzgar 3 - 5 km/saat hızında esecek. Doğu yönünden hafif esen rüzgar, gün boyunca devam edecek. Nem oranı ise %50 - %60 olacak.

10 Temmuz Cuma günü hava durumu değişecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26 - 27 derece olacak. Gece ise bu sıcaklık 18 - 21 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, 3 - 5 km/saat hızında kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %70 civarında olacak.

Cumartesi ve Pazar günleri de sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 - 24 derece arasında kalacak. Gece ise 16 - 21 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine hafif, 3 - 5 km/saat hızında esecek. Kuzeydoğu yönünde esecek rüzgar ile birlikte nem oranı %60 - %80 arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirirken kaymamak için dikkatli olunmalı. Rüzgarlı günlerde ise şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız.

Ordu'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 28 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları görülecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak, dışarıda güvende kalabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladıYeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı
Trump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesajTrump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesaj

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.