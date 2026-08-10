Ordu Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 18 derecelere düşüyor. Ortalama nem oranı %81 seviyesinde. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 14 km/saat, gündüz yerini 17 km/saat hızına bırakıyor.

Bugün, Ordu'da hava genellikle az bulutlu. Açık bir gün bizleri bekliyor. Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Planlarınızı yaparken yağmurluğa hazırlıklı olmanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılık ve güzel kalacak. Salı günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali mevcut. Çarşamba günü ise sıcaklık yine 28 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlu koşullar devam ediyor. Perşembe günü sıcaklık yine 28 derece. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Akşam saatlerinde hafif yağmurluğa karşı bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurun. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su tüketiminizi artırmalısınız. Bu şekilde vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

Ordu'da hava durumu genel olarak ılık ve güzel kalmaya devam edecek. Ancak akşam saatlerinde hafif yağmur olabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.