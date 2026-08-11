Ordu Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu ılıman. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28-29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece civarında ölçülecek. Gün boyunca hafif yağışların etkili olması muhtemel.

Ağustos ayında Ordu'da sıcaklık genellikle 27 derece. Gece sıcaklıkları ise 19 derece civarında. Bu mevsimde ara sıra yağışlı günler yaşanabilir. Bu durum, bölge ikliminin bir parçasıdır.

Önümüzdeki günlerde 12 Ağustos Çarşamba günü beklenen sıcaklık 27-28 derece aralığında olacak. Hafif yağmur yağabilir. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 26-27 derece arasında kalabilir. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 25-26 derece civarında. Kısmen güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Hafif yağışların etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınıza ince bir ceket almanız önerilir. Gündüz, hafif giysiler tercih edilebilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

Ordu'da hava durumu ılıman ve hafif yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Hazırlıklı olmak, sizi olası sürprizlerden koruyacaktır.