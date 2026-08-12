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Ordu Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Ağustos 2026 tarihinde sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 23 ile 29 derece arasında değişirken, nem oranı %60 seviyesinde olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 ile 29 dereceye çıkacak, akşam ise 23 ile 24 dereceye düşecek. Devam eden günlerde değişken hava durumu, hafta boyunca 20 ile 28 derece arasında sıcaklıklar öngörüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, şemsiye bulundurmak önemli.

Ordu Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Hava sıcaklıkları 23 ile 29 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 ile 29 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 ile 24 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 14 kilometreye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında seyredecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık aralığı 20 ile 27 derece olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 22 ile 26 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serin havaya dikkat edilmesi gerekiyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerek. Hava durumunu takip etmek, günlük planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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