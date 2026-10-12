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Ordu Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu ılıman bir seyir izliyor. Şehirde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, bulutlar zaman zaman güneşi gizliyor. Ancak genel olarak gökyüzü açık kalıyor ve doğal güzellikler dışarıda vakit geçirmeyi cazip hale getiriyor. Öne çıkan nemli iklim koşulları nedeniyle serin rüzgarlara dikkat etmek, açık hava aktiviteleri planlayanlar için faydalı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 12 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu ılıman ve değişken bir seyir izliyor. Bugün, sahil kenti Ordu'nun doğal güzellikleri ön planda. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu ılıman atmosfer, şehirde geçirilen vakti keyifli kılıyor. Güneş, zaman zaman bulutların arkasına gizleniyor. Ancak gökyüzü büyük oranda açık kalacak. Doğanın sunduğu hoş manzara, dışarıda olmayı cazip hale getiriyor.

Ordu'nun nemli iklim koşulları, nem oranının yüksek olmasına neden olabilir. Dışarıda vakit geçirenlerin, serin esen rüzgarlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır. Hava durumu, aşırı sıcaklık dalgalanması yaşanmadan geçiyor. Uzun süre dışarıda kalmayı sevenler için ortam rahatsız edici olmayacak. Dışarıda zaman geçirenler için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığında birkaç derece düşüş bekleniyor. Bu günlerde 17 ile 20 derece arasında sıcaklık olacak. Açık hava aktiviteleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemli. İlerleyen günlerde olası sağanak yağışlar da olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu takibi yapmak, planları sağlıklı şekillendirmeye yardımcı olur.

Ordu'nun iklim yapısı gereği hava koşulları ani değişiklikler gösterebilir. Dışarıda fazla zaman geçirenlerin dinlenme molaları vermesi faydalıdır. Yeterli sıvı alımlarını sağlamak da önem taşır. Açık havada yola çıkmadan önce anlık hava durumu değişikliklerine göz atmak akıllıca olacaktır. Ordu'nun keyifli doğası ve hoş iklimi cazip görünür. Ancak tedbiri elden bırakmamak her zaman önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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