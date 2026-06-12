Ordu Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklık 20 - 24 derece arasında değişiyor. Gün keyifli bir hava sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Gökyüzü parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 - 24 dereceye yükseliyor. Hafif yağışlı bir hava hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarına düşüyor. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19 derece. Hava yine parçalı bulutlu.

Rüzgar hızları gün boyunca 7 - 10 km/saat aralığında. Rüzgar genellikle kuzey yönünden esiyor. Nem oranı %68 - %79 arasında seyrediyor.

Ordu'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak hafif yağışlı dönemlerde dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 19 - 23 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor. Cumartesi günü 20 - 22 derece arasında sıcaklık var. Çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Pazar günü 18 - 21 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hafif yağmurlu bir hava söz konusu. Pazartesi günü 14 - 23 derece arasında değişen bir sıcaklık olacak. Daha sıcak ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak hafif yağışlı dönemlerde dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı.