Ordu Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve 12 derece civarında hissedilecek. Gece sıcaklığın 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/saat, nem oranı ise %74 seviyesinde. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, 13 Mart Cuma günü sıcaklık 11 dereceye, 15 Mart Pazar günü ise yağışlı hava ile birlikte yeniden 11 dereceye düşecektir. Hazırlıklı olmak önemlidir.

Seray Yalçın

Ordu'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumunu açıklayalım. Hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 derece civarında hissedilecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece. Gece ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/saat olarak ölçülüyor. Nem oranı ise %74 seviyesinde. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 11 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü ise 13 dereceye ulaşması bekleniyor. 15 Mart Pazar günü sıcaklık yeniden 11 derece civarına düşecek. Bu gün zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam serin havaya dikkat edilmesi gerekiyor. 15 Mart Pazar günü için yağışlı hava tahmini var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Bu şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

hava durumu Ordu
