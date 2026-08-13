Ordu Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat seviyesinde. Nem oranı ise %80 civarında.

Bugünkü hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini taşıyor. Gündüzleri sıcak ve güneşli, akşamları serin hava mevcut. Bu durum, bölgenin iklimi ile ilgili bir özellik. Bu nedenle gün boyunca hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 14 Ağustos Cuma günü, zaman zaman yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 20 dereceyi bulacak. 15 Ağustos Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 derece, gece ise 22 derece civarında seyreder.

16 Ağustos Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 27 derece, gece sıcaklığı 22 derece olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak fayda sağlar. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir. Ordu'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde ise zaman zaman yağışlı ve kısmen güneşli hava beklenmektedir. Hava durumuna uygun giyinerek gerekli önlemleri alabilirsiniz. Bu dönemi rahat geçirebilirsiniz.