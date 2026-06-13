Ordu Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hava parçalı bulutlu, güzel bir gün başlıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye çıkıyor. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşüyor. Hava yine parçalı bulutlu kalıyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye iniyor. Yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Rüzgar da gün boyunca değişken. Sabah saatlerinde kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esiyor. Gündüz saatlerinde hızı artıyor ve 13 kilometreye ulaşıyor. Akşam saatlerinde rüzgarın yönü güneybatıya dönüyor. Hızı bu saatlerde 10 kilometre olacaktır. Gece saatlerinde batıya dönecek. Rüzgar hızı 8 kilometreye düşecek.

Nem oranı da yüksek seyrediyor. Sabah saatlerinde nem oranı %74 civarında. Gündüz saatlerinde bu oran %81'e yükseliyor. Akşam saatlerinde nem %80'de kalacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %73 civarına iniyor.

Yağış ihtimali %40 olarak belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale geliyor. 14 Haziran Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava biraz daha iyi. Parçalı az bulutlu gökyüzüyle sıcaklık 22 derece olacak. 16 Haziran Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 26 derece civarında en yüksek seviyeye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlık yapmak faydalı. Yüksek nem nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir.