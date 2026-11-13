Ordu Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Bugün 13 Kasım 2026 Cuma. Ordu'da hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için heyecan verici. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Taze bir deniz esintisi eşliğinde, şehirdeki nem oranı artmış durumda. Gün boyunca hafif bir bulutluluk var. Ancak güneşin kendine yer bulması olası. Ordu'da bugün hava "Keyifli ve ılık" olarak tanımlanabilir.

Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirenler için oldukça uygun. Sahil yürüyüşleri yapılabilir. Parklarda piknik yapmak da ideal. Kafe bahçelerinde oturmak için güzel bir ortam sunuluyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarı çıkacakların yanlarına hafif bir üst giysi almaları faydalı olur. Ordu'da geçici bulutluluklar meydana gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Cumartesi ve Pazar günleri Ordu'da belirli bir soğuma bekleniyor. Daha fazla bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 17 dereceye inmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece dolaylarına gerileyebilir. Bu süreçte zaman zaman yağış durumu da oluşabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, hava durumunu güncel takip etmeli.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, açık hava etkinlikleri azalabilir. Kapalı alanlara yönelme ihtiyacı artacak. Özellikle çocuklu aileler, hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalı. Soğuk havaya karşı hassas olanların durumları göz önünde bulundurulmalı. Gereksiz yere dışarıda kalmamaya özen göstermeleri önemli.

Ordu'daki hava durumu, bugün dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha dikkatli olunması gereken bir dönem başlayacak. Havanın değişkenliği, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Planlarınızı güncel hava verilerine göre şekillendirmenizi öneririm. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak her zaman öncelik olmalı.