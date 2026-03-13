Ordu Hava Durumu! 13 Mart Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 11 derece civarında başlayacak. Sabah saatlerinde hava serin. Ancak öğleye doğru sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Rüzgarın hızı 8 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %67 seviyelerinde seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. 15 Mart Pazar günü sıcaklık ise 12 derece civarında seyredecek. Bu günlerde zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir.

16 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu durum daha yoğun yağışlara işaret ediyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle 15 ve 16 Mart'ta yağışlı havalara karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın hızı 8 km/s civarında olacak. Hafif rüzgarlara karşı da hazırlıklı olmanızda fayda var.