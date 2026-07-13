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Ordu Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, Karadeniz'in etkisiyle serin ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında olacak. Nem oranı %50-60 seviyesinde seyredecek. 14 Temmuz'da sıcaklıkların 20-23 dereceye çıkması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Sabah ve akşam serin olacağından yanınıza bir ceket almayı unutmayın. Güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 13 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, Karadeniz'in etkisiyle serin olacak. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli ve hafif rüzgarlı olacak. Nem oranı %50-60 civarında seyredecek. Bugünkü hava durumu, ortalama 20 derece civarında. Hafif rüzgarlı ve nemli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 20-23 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava tahmin ediliyor. 15 Temmuz Çarşamba günü ise 19-22 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış beklentisi var. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar yine 20-23 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava durumu genelde 19-23 derece arasında. Güneşli ve hafif rüzgarlı günler yaşanacak. Nem oranı ise %50-60 civarlarına ulaşacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu kullanmak cildinizi korumanız açısından önemlidir.

Ordu'da 13 Temmuz Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu, 19-23 derece arasında değişecek. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava bekleniyor. Bu şartlar açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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