Ordu Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için zaman zaman yağışlı ve çisenti yağışları bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 13 km hızla esecek.

Bugün hava durumu açık hava etkinliklerini planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı koşullar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle bol su içmek gerekecek. Hafif ve nefes alabilir giysiler seçmek önemlidir.

Önümüzdeki günlere bakıldığında, 15 Ağustos Cumartesi kısmen güneşli geçecek. 16 Ağustos Pazar bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 17 Ağustos Pazartesi yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 28-27 derece arasında gündüz, 21-22 derece civarında gece olacak. Hava koşullarının değişkenliği, planların esnek tutulmasını gerektiriyor.

Ordu'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı ve nemli olacak. Sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini kontrol etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.