Ordu Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 3 derece civarında. Gündüz sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde hava sıcaklıkları sırasıyla 3 ve 1 dereceye düşecek. Hava akşam saatlerinde az bulutlu kalacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Gün içinde rüzgar kuzeybatıya dönecek. Hızı yine saatte 9 kilometre devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde ise rüzgar güney ve güneybatıdan esecek. Hızları sırasıyla 7 ve 12 kilometreye çıkacak.

Nem oranı sabah %72 olacak. Gündüz %54 seviyesine düşecek. Akşam %71, gece ise %66 olarak ölçülmesi bekleniyor.

Ordu'da 15 Ocak Perşembe günü hava kapalı ve soğuk olacak. Sıcaklık gündüz 6 derece, gece ise -2 derece civarında olacak.

16 Ocak Cuma günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece ise 4 derece olacak.

17 Ocak Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 4 derece olacak.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Hava durumuna uygun giyinmek, sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.