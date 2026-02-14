Ordu Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölge sakinleri için çeşitli hava koşulları olacak. Gün boyunca hava genellikle bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı bu dönemde %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı ise 18:01 olarak hesaplandı. Ordu'da 14 Şubat Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olabilir. Kat kat giyinmek de önem taşıyor. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Bol su içmek de sağlığınız için gerekli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha güneşli ve ılıman olacak. 15 Şubat Pazar günü hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıkların 18 ile 14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 16 Şubat Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 18 ile 11 derece arasında seyredecek. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18 ile 12 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza bir yağmurluk almanız gerekli.

Sonuç olarak, 14 Şubat Cumartesi günü Ordu'da yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günler ise daha güneşli ve ılıman geçecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Dışarı çıkarken sağlığınızı korumak önemlidir.