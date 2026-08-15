Ordu Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 21 dereceye düşecek. Hava, kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam mevcut.

Sahil kesimlerinde hava durumu uygun görünüyor. Denize girenler için şartlar iyi. Deniz suyu sıcaklığı 26 derece civarında. Bu durum, yüzme için konforlu bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağış görülebilir. O gün sıcaklık 26 derece gün içinde, 22 derece ise gece olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü güneş, bulutlar arasında ara ara gözükecek. Gündüz sıcaklığı yine 27 derece olacak. Gece ise 19 dereceye düşecek. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 28 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, 16 Ağustos'ta sağanak yağış olabileceğini unutmamakta fayda var. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken, hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli hazırlıkları yapmak önerilir.

Sonuç olarak, Ordu'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.