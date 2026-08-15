HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında, gece ise 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Kısmen güneşli hava, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam oluşturuyor. Deniz suyu sıcaklığı 26 derece, bu da denize girenler için uygun koşullar sağlıyor. Ancak, 16 Ağustos'ta yer yer sağanak yağış olabileceği için açık hava planlarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 21 dereceye düşecek. Hava, kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam mevcut.

Sahil kesimlerinde hava durumu uygun görünüyor. Denize girenler için şartlar iyi. Deniz suyu sıcaklığı 26 derece civarında. Bu durum, yüzme için konforlu bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağış görülebilir. O gün sıcaklık 26 derece gün içinde, 22 derece ise gece olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü güneş, bulutlar arasında ara ara gözükecek. Gündüz sıcaklığı yine 27 derece olacak. Gece ise 19 dereceye düşecek. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 28 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, 16 Ağustos'ta sağanak yağış olabileceğini unutmamakta fayda var. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken, hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli hazırlıkları yapmak önerilir.

Sonuç olarak, Ordu'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem!Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem!
3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.