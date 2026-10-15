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Ordu Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Ekim 2026 tarihinde sonbaharın etkileri hissediliyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş, açık hava aktiviteleri için uygun bir atmosfer sağlıyor. Ancak, ilerleyen saatlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak akıllıca olacak. Gece sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Açık havada zaman geçirecekler, kat kat giyinmeyi tercih etmeli.

Ordu Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da, 15 Ekim Perşembe 2026 tarihinde hava durumu sonbaharın etkilerini hissettiriyor. Bugün hava 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sıcak havalar oldukça ılıman bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ortasında ise hava koşulları dışarı çıkmak için uygun hale gelecek.

Güneş, sık sık kendini gösteriyor. Yerel halk ve ziyaretçiler için açık hava aktiviteleri yapmak oldukça keyifli. Ancak, gün ilerledikçe kısa süreli yağışların beklendiği bildiriliyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almakta fayda var. Havanın değişkenliği, akşam saatlerinde daha çok hissedilecek. Gece sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Akşam yürüyüşleri için kat kat giyinmek kullanışlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişken bir yapı sergileyecek. Hafta sonu sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Muhtemel yağışlarla daha serin bir ortam bekleniyor. Açık havada zaman geçirecek olanlar, giyimde keretik seçeneklerine yönelmeli. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar.

Gelecek günlerde, hafta ortasına doğru hava istikrar kazanabilir. Güneşli ve ılımlı bir hava durumu ortaya çıkabilir. Ancak, kısa süreli yağış riski tamamen kalkmayacak. Dışarı çıkmadan önce hava tahmini kontrol etmek önemlidir. Bu hazırlık, gün geçişlerinde fayda sağlayacaktır.

Ordu'da ekim ayına özgü bir hava deneyimi yaşanıyor. Bugün için güneşli gün ortası saatlerinde vakit geçirmek keyifli. Hava durumu değişimlerinin farkında olmak önemli. Buna göre önlemler almak, keyifli anların tadını çıkarmaya yardımcı olacaktır. Ordu halkı ve misafirleri, bu mevsim geçişinde dikkatli bir deneyim yaşayacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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