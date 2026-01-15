Ordu Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Bölge sakinleri için bu, zorlu koşullar oluşturuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında değişecek. Gökyüzü çok bulutlu olacak. Bu nedenle, Ordu'da hava durumu kapalı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü kar sağanakları görülmesi muhtemel. Bu gün hava sıcaklıkları yine 1 ile 4 derece arasında kalacak. 18 Ocak Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Bu tarihte sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler için dikkat önemli. Sıcak tutan ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Islak zeminlerde kayma riski göz önünde bulundurulmalı. Araç kullanırken yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Gerekli önlemleri almak, güvenli sürüş için kritik önem taşır.

Sonuç olarak, Ordu'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu ve sonraki günler soğuk, yağışlı olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlar olumsuz etkilerden korunmayı sağlar.