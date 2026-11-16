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Ordu Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu 19 ile 22 derece sıcaklık aralığında, parçalı bulutlu ve yerel yağışlarla geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye alması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 17 ile 23 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, hem açık hem kapalı alan etkinliklerini etkileyip, keyifli bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

Ordu Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Ordu’da hava durumu merak ediliyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Aralıklı olarak yerel yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yanına şemsiye almalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Hafif bir ceket veya hırka öneriyoruz.

Ordu hava durumu açısından yılın bu zamanında değişkenlik gösterebilir. Mevsim geçişinde aniden hava değişimleri olabiliyor. Dışarıda yapılacak aktiviteleri etkileyebilir. Bugünkü hava ılıman ve yerel yağışlarla dikkat çekiyor. Doğa yürüyüşleri yapacak olanlar için güzel bir gün olabilir. Hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 17 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Haftanın ortalarına doğru bulutlu hava yerini güneşli günlere bırakabilir. Bu süreçte dönem dönem yerel yağışlar etkili olabilir. Hava durumu, kapalı alan etkinliklerini ve açık hava organizasyonlarını da etkileyebilir. Planlama yapmayı gerektiriyor.

Hava şartlarına adapte olmak, sosyal yaşamı olumlu etkiler. Dışarı çıkmadan güncel hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu bilgi, giysi tercihinizi etkili yapmanıza yardımcı olur. Ani değişimler karşısında kalın giysiler bulundurmak önemlidir. Sürpriz yağışlara karşı önlemler almak da faydalıdır. Dışarıda geçirilen zamanı konforlu hale getirmek için planlı olmak avantajlıdır.

Ordu’da 16 Kasım Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları, günlük yaşamı şekillendirecek. Yanınıza alacağınız birkaç önlemle değişken hava şartlarının tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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