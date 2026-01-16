Ordu Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu, bölgenin kış koşullarına uygundur. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 6 ile 7 dereceye yükselir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Bu durum, tipik bir kış havası anlamına geliyor.

Bölge genelinde hava koşulları farklılık gösterecek. Bazı bölgelerde hafif yağmurlu hava etkili olacak. Perşembe ilçesinde hafif yağmur bekleniyor. Fatsa ilçesinde ise orta şiddetli kar yağışı tahmin ediliyor. Altınordu ilçesinde de orta şiddette kar yağışı bekleniyor. Ordu'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bölgeye göre değişecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken olacak. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Ordu'da orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü ise zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Bu durum, hava koşullarının değişkenliğini gösteriyor.

Bu hava koşullarına uygun olarak hazırlıklı olmak önemlidir. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kalın giysiler giymek faydalıdır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı hava yolları kaygan hale getirebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.