Ordu Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Şubat'ta bulutlu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 dereceyi bulacakken, gece 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. 17 Şubat'ta yer yer sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. Hava sıcaklıklarının 18 derece civarına düşeceği öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmanın önemini artırıyor. Kat kat giyinmek ve su geçirmez giysi bulundurmak akıllıca olacak.

Simay Özmen

Ordu'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 13 derece civarında olacağı öngörülüyor. Ordu'da bu hava durumu ılıman bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklığının 18 derece civarına düşmesi bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıkların yine 18 derece civarında olması tahmin ediliyor. 19 Şubat Perşembe bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi düşünülüyor. Hava sıcaklığının 12 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Sağanak yağışların olduğu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek bir giysi bulundurmak önemlidir.

Ordu'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Planlarınızı buna göre yapmak konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.

En Çok Aranan Haberler

