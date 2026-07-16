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Ordu Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Temmuz 2026'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığının 26 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yüksek nem oranı nedeniyle terlemeyi önlemek için bol su içmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri ve tatil planları için hazırlıklı olunması öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif eserek saatte yaklaşık 10 km hızında esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar ihtimali var. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması faydalı olabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terlemeyi önlemek önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su içmek gereklidir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 27 derece civarında olması bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 28 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun.

Ancak, 17 Temmuz Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrolü yapmak akıllıca olacaktır. Gerekli durumlarda yanınızda şemsiye bulundurmak önemlidir. Yüksek nem oranları nedeniyle de bol su içmek gereklidir.

Ordu'da 16 Temmuz 2026'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Yerel yağış ihtimallerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bol su içmek sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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