Ordu Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 24 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 11 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak.

Bugün Ordu'da hava durumu keyifli geçecek. Gündüz sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Kuzeydoğudan esecek olan rüzgar saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 19 Haziran Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 22 ile 17 derece arasında olacak. 20 ve 21 Haziran Cumartesi ile Pazar günleri sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 20 - 21 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek yararlı olacaktır. Ani hava değişimleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirilmesi önerilir.