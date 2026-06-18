HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu bir gün sunacak. Gündüz sıcaklık 24 dereceye yaklaşacakken, gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 16 derece seviyelerinde kalacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %64 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar da görülecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli olacak.

Ordu Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 24 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 11 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak.

Bugün Ordu'da hava durumu keyifli geçecek. Gündüz sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Kuzeydoğudan esecek olan rüzgar saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 19 Haziran Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 22 ile 17 derece arasında olacak. 20 ve 21 Haziran Cumartesi ile Pazar günleri sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 20 - 21 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek yararlı olacaktır. Ani hava değişimleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirilmesi önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarmYaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm
Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.