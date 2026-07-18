Ordu Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güzel ve ılıktır. Karadeniz İklimi'nin etkisiyle sıcaklık gündüz saatlerinde yaklaşık 26 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 16 derece civarına düşmektedir. Bu değerler, Ordu'nun Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarıyla uyumludur.

Hava koşulları genellikle az yağışlıdır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratmaktadır. Özellikle piknik, yürüyüş ve deniz aktiviteleri için ideal bir gün olacaktır. Rüzgar saatte yaklaşık 2,66 kilometre hızla esmektir. Nem oranı ise %84 seviyelerinde kalmaktadır.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da güneşli ve sıcak hava bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacaktır. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülmektedir. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyredecektir. Hava yine çoğunlukla güneşli kalacaktır.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları sunulmaktadır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için koruyucu önlemler almak önemlidir. Gün boyunca bol su içmek ve nefes alabilir giysiler giymek rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya koruyucu giysi kullanmak cilt sağlığınıza faydalı olacaktır.

Ordu'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunulmaktadır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu fırsatı değerlendirerek doğayla iç içe vakit geçirebilir ve yazın tadını çıkarabilirsiniz.