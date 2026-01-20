Ordu Hava Durumu! 20 Ocak Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Ocak 2026 Salı günü, hava koşulları soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Hava sıcaklığı gün boyunca 1-2 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -6 ile -5 derece arasında seyredecek. Bu durum, Ordu'daki havanın soğuk ve karla karışık yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu ılımanlaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 4-5 dereceye yükselecek. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 8-9 dereceye kadar çıkacak. Bu artış, hava koşullarının daha ılıman hale gelmesine yol açacak.

Kış aylarında, karla karışık yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Sürücülerin, yol koşullarına uygun hızda gitmeleri önemlidir. Araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekiyor. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmekte yarar var. Evlerde, pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol etmek önemlidir. Bu, ısınma verimliliğini artırır ve enerji tasarrufu sağlar.

Ordu'da 20 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Daha ılıman koşullar yaşanacak. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı ve çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamaya özen göstermelisiniz.