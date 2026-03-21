Ordu Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Bu, Ordu'da bugünkü hava.

Pazar günü, 22 Mart 2026, hava koşulları çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. Pazartesi günü, 23 Mart 2026, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu gün sıcaklık, 6 ile 10 derece arasında olacak.

Salı günü, 24 Mart 2026, alçak bulutların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 6 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Özellikle Pazartesi günü yağmur ve çisenti olacağından, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 6 ile 12 derece arasında değişmesi nedeniyle, kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde, Ordu'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.