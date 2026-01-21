Ordu Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 2 ile 4 derece civarında olacak. Nem oranı %60 ile %80 arasında olacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında ölçülecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissiyatını artırabilir.

22 Ocak Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. 23 Ocak Cuma günü de hafif yağmur bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava tahmini var. Sıcaklıklar, 22 Ocak'ta 6 ile 7 derece arasında değişecek. 23 Ocak'ta 4 ile 9 derece, 24 Ocak'ta ise 5 ile 10 derece olacak.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek gereklidir. Sıcak içecekler tüketmek de soğuktan korunma sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ile şemsiye kullanmak avantajlı olacaktır. Islanmaktan kaçınmak için bu önlemler faydalıdır.

Ordu'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda yarar var. Uygun önlemleri almak size fayda sağlayacaktır.