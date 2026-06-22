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Ordu Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişirken, gün içinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Zamanla hava koşulları değişim gösterecek. 23 Haziran'da yağmur ve çisenti, 24 Haziran'da ise sıcaklık artışı söz konusu. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu önemlidir. Yerel halk ve ziyaretçiler için dikkate değerdir. Bugün Ordu'da hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Haziran Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 22 derece arasında olacak. 24 Haziran Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 17 ile 26 derece arasında değişecek. 25 Haziran Perşembe günü ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 16 ile 26 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Suya dayanıklı giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik bir yöntemdir. Gerekirse katları çıkarabilir veya giyeebilirsiniz.

Hava durumu ile ilgili olarak dikkatli olunmalıdır. Ordu'da 22 Haziran Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Ancak yer yer sağanaklar beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları da değişkenlik gösterecektir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek en iyisidir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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