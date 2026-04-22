Ordu Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 9 - 10 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığının 9 - 10 derece civarında olması tahmin ediliyor. Yağışlı koşulların devam edeceği öngörülüyor. 24 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı 11 - 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşulların görülmesi bekleniyor. 25 Nisan Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 14 - 15 derece civarına yükselmesi bekleniyor. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi müjdeleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Nisan ayının sonlarına doğru hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları oluşacaktır.