Ordu Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 25 derece civarında. Nem oranı %75 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 12 kilometre olarak bekleniyor. Bu güzel havada, Ordu'nun eşsiz doğasını keşfedin. Sahil yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ayrıca açık hava etkinliklerine katılmak da mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Temmuz Perşembe, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 26 derece arasında değişecek. 24 Temmuz Cuma günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 27 derece arasında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü hava çok bulutlu. Sıcaklık bu gün 21 ile 27 derece arasında değişecek. 24 Temmuz'da yağışlı hava olabileceğinden, açık hava etkinliklerinizi buna göre planlayın.

Ordu'da hava durumu genellikle ılımandır. Nem oranı yüksek olduğu günlerde su tüketimine dikkat edin. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cildinizi korumak için uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Hava durumu 22 Temmuz Çarşamba günü güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurun. Uygun hazırlıklarla keyifli zaman geçirebilirsiniz.